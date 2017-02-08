На ТНТ начался сериал про приключения шпиона на тюменском Севере

Очередную серию новой комедийной саги "Адаптация" можно посмотреть сегодня вечером по телеканалу ТНТ. Она рассказывает о суровой школе, которую предстоит пройти американскому разведчику Эштону Айви, чтобы сойти за настоящего русского в компании "Газпром добыча Ноябрьск". Правда, натурные съемки осуществлялись не в Ноябрьске, а в Мурманске. Однако город на Ямале действительно связан с США: прошлой осенью "Газпром добыча Ноябрьск" попала под американские секторальные санкции.

По версии "КиноПоиска", сюжет сериала таков:

Американского шпиона засылают в Газпром и ставят перед ним нереальную задачу - стать русским. Под видом русского инженера Олега Меньшова он внедряется в региональное подразделение крупной российской газодобывающей компании в городе Ноябрьск, чтобы получить секретную информацию о новейшей разработке российских ученых в области добычи газа. В идеальной подготовке шпиона есть только один пробел: он совершенно не понимает наш менталитет, что ставит под угрозу проведение всей операции.

То поколение наших соотечественников, которое помнит монолог Михаила Задорнова про американского разведчика Джона Кайфа, наверняка оценило перспективы замысла режиссера сериала Федора Стукова. Повзрослевший Том Сойер (была и такая страница в кинобиографии режиссера) успел уже запомниться "Физруком". Что получится на этот раз? Какие-то предварительные выводы можно сделать по первым трем сериям, которые по традиции ТНТ выложены на видеохостинге RuTube. Начальный эпизод проекта можно посмотреть в ролике ниже:

Адаптация, 1 сезон, 1 серия от Адаптация на Rutube.