Инновационные продукты Группы ГМС и ТюмГУ номинированы на премию Правительства РФ

Фото: Управление стратических коммуникаций ТюмГУ

Началась процедура общественного обсуждения работ, направленных на соискание премий Правительства Российской Федерации 2021 года в области науки и техники.

В заявочной кампании участвует индустриальный партнер Тюменского госуниверситета – ООО "УК "Группа ГМС" с работой по теме "Разработка и внедрение в практику добычи углеводородного сырья новых высокоэффективных измерительных установок и эталонов в период с 1987 по 2020 гг.". Это первый инновационный проект от Тюменской области, номинированный на присуждение Премии Правительства РФ. Работа успешно прошла экспертизу специалистов, сообщает Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Общественное обсуждение продлится по 28 мая включительно.

Отметим, что сотрудничество ТюмГУ со структурами Группы ГМС, в том числе в рамках темы конкурсной заявки, ведется уже на протяжении многих лет. К примеру, в 2020 году был завершен совместный проект ТюмГУ и АО "ГМС Нефтемаш" по разработке и испытаниям мобильного эталона 2-го разряда для поверки рабочих средств измерения скважинной продукции.

"Ученые Тюменского государственного университета совместно с "ГМС Нефтемаш" создали инновационный метрологический эталон и уже успешно внедрили его в эксплуатацию. Реализованное техническое решение не имеет аналогов, способствует снижению затрат на извлечение из недр углеводородного сырья, а также является важным шагом к созданию так называемого "цифрового месторождения". По итогам экспертизы научной новизны и практической значимости тюменский проект рекомендовали для премирования. Считаю, что такая большая работа достойна признания на самом высоком уровне!" – комментирует ректор ТюмГУ Иван Романчук в своём официальном аккаунте в Isnagram.

Это уже третий совместный проект вуза и предприятия. Ранее, в 2015 году, был создан самый крупный в России государственный метрологический эталон. В период с 2016 по 2018 год разрабатывались передовые технологии и оборудование для повышения интенсификации добычи углеводородов.

Совместно с "ГМС Нефтемаш" в ТюмГУ создана базовая кафедра расходометрии нефти и газа.