Единственный в мире портретист, использующий для написания полотен нефть, живет в Тюмени

Более 400 портретов нефтью создала уникальная художница Альфея Мухаметова из Тюмени. Женщина выросла в Мегионе ХМАО-Югры, все ее творчество проникнуто северной тематикой.

"Я долго подбиралась к созданию собственной техники работы нефтью, перепортила много чего. Но затем путем проб и ошибок поняла какие-то ключевые моменты, и дело пошло. К примеру, чтобы добиться темного пятна, нужно сделать рисунок, подождать, когда он высохнет, и продолжить работу", - рассказала Альфея Мухаметова.

Интерес к написанию картин такими необычными "красками" пришел в ее жизнь через отца-бурильщика Фахрутдина Курмашева, первооткрывателя самотлорской, шаимской и мегионской нефти. Сама же мастер стала первопроходцем-художником по созданию нефтяных картин. На сегодняшний день в ее арсенале несколько проверенных в деле дуэтов: нефть и бумага, нефть и живопись, нефть и акрил, коллажи, соединение с авторской бумагой и другие варианты. Альфея владеет десятью авторскими техниками работы с нефтью и находит время на 20 других видов прикладного искусства. Это керамика, живопись, графика во всех проявлениях, работа с войлоком, медью, создание коллажей, изделий с надглазурной росписью и в технике горячей эмали по меди.

Посмотреть работы Альфеи Мухаметовой можно будет после Нового года на персональной выставке в Тюменском драматическом театре. Там она представит абстрактную живопись, соединенную с нефтью и эпоксидной смолой, сообщает Тюменская линия.

"Для меня объединение названных материалов – еще одна новинка. Люблю копошиться в своем творчестве. Использую туалетную бумагу, эпоксидную смолу, заливаю тонкие ниточки таким образом, словно это течет нефть, соединяю ее с керамикой. Так как это нигде не прописанные техники, я сама для себя это все изобретаю", - подытожила автор.