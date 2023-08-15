В Югре при взрыве на Талинском месторождении два человека погибли и пять пострадали

00:20 15 августа 2023
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В Югре при взрыве на Талинском нефтяном месторождении пострадали семь человек, двое из них погибли, сообщает предварительные данные со ссылкой на СМИ и ЦУКС МЧС телеграм-канал "Югра Z Официально".

В 22.20 поступила информация о том, что в Октябрьском районе на 95 кусте Талинского участка произошел хлопок с последующим возгоранием. Силы и средства Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона выехали по повышенному номеру вызова на Талинское месторождение, где происходит горение на площади 100 кв.м, а том числе 4 единиц техники, предположительно в очаге горения находится баллоны с азотом.

Пострадавшие доставляются в БУ ХМАО-Югры "Няганская окружная больница".

Теги: взрыв , месторождения , нефть
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