В Югре при взрыве на Талинском месторождении два человека погибли и пять пострадали

В Югре при взрыве на Талинском нефтяном месторождении пострадали семь человек, двое из них погибли, сообщает предварительные данные со ссылкой на СМИ и ЦУКС МЧС телеграм-канал "Югра Z Официально".

В 22.20 поступила информация о том, что в Октябрьском районе на 95 кусте Талинского участка произошел хлопок с последующим возгоранием. Силы и средства Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона выехали по повышенному номеру вызова на Талинское месторождение, где происходит горение на площади 100 кв.м, а том числе 4 единиц техники, предположительно в очаге горения находится баллоны с азотом.

Пострадавшие доставляются в БУ ХМАО-Югры "Няганская окружная больница".