В тюменские рестораны начали поставлять местный картофель

15:21 11 февраля 2017
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elevatelifewellness.com

Тюменская агрофирма КРиММ, известный в регионе производитель картофеля, налаживает поставки в кафе и рестораны. Аграрии стараются соответствовать высоким стандартам – недавно запустили линию по производству очищенной продукции в вакуумной упаковке, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Мы стараемся придать нашей деятельности более разносторонний характер. Сейчас мы через одного поставщика снабжаем своей овощной продукцией ряд тюменских кафе и ресторанов. Надеемся, что спрос на нее будет расти", - говорит генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов.

Руководитель предприятия также рассказал о других направлениях работы. Так, коллектив лаборатории агрофирмы "КРиММ" продолжает подготовительную работу к новому сельхозсезону. На сегодня основной процесс - размножение микрорастений картофеля в стерильной культуре. В этом году в теплицы агрофирмы для получения мини-клубней планируется высадить 165 тысяч таких микрорастений.

Теги: рестораны , кафе , картофель , КРиММ , АПК
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