Тюменская разработка поможет работникам лабораторий экономить время

Один из резидентов тюменского технопарка представил разработку, которая будет полезна для любой лаборатории - информационную менеджмент-систему, заменяющую лабораторные журналы.

По словам директора компании Александра Зубкова, в большинстве лабораторий во всем мире до сих пор пользуются бумажными журналами, на их заполнение тратится около 60% рабочего времени сотрудников, пишет ИА "Тюменская линия".

Тюменские инноваторы предлагают перевести процесс в электронный вид. Система способна подстраиваться под нужды конкретной организации, ее можно использовать в лабораториях нефтегазового комплекса, экологических, криминалистических, и других.

По словам Александра Зубкова, проект находится на стадии коммерциализации. В 2017 году разработчики намерены организовать учебный центр, создать минимум два рабочих места и запустить бета-тестирование продукта. После они презентуют систему в Москве и будут активно продвигать ее на российском и зарубежном рынках.

Отметим, что на сегодняшний день поддержку бизнес-инкубатора получают более 30 компаний, реализующие научно-технические инновационные проекты.