В Тюменской области выросли урожаи овощей

По предварительным данным Тюменьстата, производство овощей закрытого и открытого грунта в Тюменской области в 2016 году выросло на 4,8%. В хозяйствах всех категорий региона в минувшем году собрали 178,4 тыс. тонн овощей, в то время как в 2015 году этот показатель равнялся 170,3 тыс. тонн.

В тоже время в области незначительно снизилась урожайность зерно-бобовых культур и картофеля. Зерна в 2016 году аграрии Тюменской области собрали 1286,4 тыс. тонн, что на 3,8% меньше, чем в 2015 году (1337 тыс. тонн). А картофеля - 565,7 тыс. тонн, что хуже показателя предыдущего периода на 1,9% (576,9 тыс. тонн.)

В составе зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в 2016г. по сравнению с 2015 годом отмечается снижение валового сбора ячменя на 15,9%, ржи – на 14,7%, овса – на 0,3%, пшеницы – на 0,1%, зернобобовых культур произведено больше на 9,5%, тритикале озимой – на 17,9%, пишет "Вслyх.pу".

В целом же, объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в январе-декабре 2016 года в сопоставимых ценах, по предварительной оценке, составил 100,1% к аналогичному периоду года прошлого.