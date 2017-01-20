Тюменский кинотеатр присоединят к ЖЖ?

Занимающий 37-ю позицию в российском списке Forbes Александр Мамут ведет переговоры о покупке у сына Сулеймана Керимова крупнейшей в России сети кинотеатров "Синема парк". В Тюмени одно из их заведений расположено в ТРЦ "Гудвин".

О факте переговоров сообщает "Коммерсантъ". Любопытно, что Керимов сравнительно недавно приобрел "Синема парк" у Владимира Потанина - в конце 2014 года. С тех пор дела Потанина значительно улучшились. Если на момент продажи он был на восьмой строчке в рейтинге Forbes, то после сделки поднялся на... первое!

Напротив, Керимову не повезло: с более-менее благополучного 19-го места он стремительно переместился сначала на 31-е, а сейчас и вовсе занимает вселяющую тревогу 45-ю позицию. Миллиардер наверняка рассчитывает на то, чтобы вернуться на вершины списка Forbes. А лучше всего это сделать, продав "несчастливый" актив ближайшим конкурентам - тем, кто занимает место чуть выше тебя.

Зато для Александра Мамута сделка не страшна. Он уже побывал на злополучном 45-м месте в рейтинге богатейших людей в 2013 году, с тех пор его позиции только растут. Так что самое страшное для Александра, скорее всего, позади.

Как утверждает газета, ситуация на рынке кинопоказа усложнилась: люди стали реже ходить в кинотеатры и тратят там меньше денег. Опрошенные "Коммерсантом" эксперты считают, что Мамуту лучше всего объединить киносеть с другим крупным участником рынка. С каким же?

В Тюменской области тоже пытаются оживить кинотеатры.

Буквально в понедельник Александр стал единственным собственником компании Rambler&Co. В ее структуру входят такие масс-медиа, как "Живой Журнал", "Лента.ru", "Газета.ru", журнал "Секрет фирмы" и Чемпионат.com. Судя по всему, придать какой-то импульс развитию кинопроката может не столько объединение сетей кинотеатров, сколько интеграция со СМИ, которые способны раскручивать ажиотаж вокруг фильмов. А также с блогосферой, услуги которой на рекламном рынке дорожают. Вот что утверждает в отношении последней "Бюллетень кинопрокатчика":

бесплатно уже никто ничего не делает, но при определенной приязни к бренду и/или планах на долгосрочное сотрудничество речь может идти о скидках.

И если наше предположение верно, то скоро надо ожидать объединение кинотеатра в "Гудвине" с... ЖЖ?