В бесплатном кинотеатре тюменцы обсуждают фильмы с критиками

Бесплатный кинотеатр открыли в молодежном театральном центре "Космос". Первые показы состоялись 20 и 21 июля. На каждом сеансе присутствует спикер, который выступает в роли критика и делится своими впечатлениями после просмотра, сообщает "Мой портал".

20 июля зрители посмотрели "Осеннюю сонату" Ингмара Бергмана о только что вышедшей из психиатрической лечебницы девушке Карин. Она отправляется отдыхать на небольшой остров вместе со своим мужем, отцом и младшим братом. Но Карин продолжает страдает галлюцинациями и истерическими припадками. Спикером этой встречи стала Наталья Баймуратова — гештальт-терапевт, психолог-консультант, организатор обучающих программ и тренингов.

21 июля в "Космосе" состоялись просмотр и обсуждение фильма "Сквозь тёмное стекло" о распаде семьи на примере истории известной пианистки Шарлотты Андергаст и ее мужа архитектора Юсефа. Спикер встречи стала Нина Косицына, автор масштабных образовательных проектов, специалист в области здоровой педагогики.