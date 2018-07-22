В бесплатном кинотеатре тюменцы обсуждают фильмы с критиками

14:32 22 июля 2018
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obovsem.fun

Бесплатный кинотеатр открыли в молодежном театральном центре "Космос". Первые показы состоялись 20 и 21 июля. На каждом сеансе присутствует спикер, который выступает в роли критика и делится своими впечатлениями после просмотра, сообщает "Мой портал".

20 июля зрители посмотрели "Осеннюю сонату" Ингмара Бергмана о только что вышедшей из психиатрической лечебницы девушке Карин. Она отправляется отдыхать на небольшой остров вместе со своим мужем, отцом и младшим братом. Но Карин продолжает страдает галлюцинациями и истерическими припадками. Спикером этой встречи стала Наталья Баймуратова — гештальт-терапевт, психолог-консультант, организатор обучающих программ и тренингов.

21 июля в "Космосе" состоялись просмотр и обсуждение фильма "Сквозь тёмное стекло" о распаде семьи на примере истории известной пианистки Шарлотты Андергаст и ее мужа архитектора Юсефа. Спикер встречи стала Нина Косицына, автор масштабных образовательных проектов, специалист в области здоровой педагогики.

Теги: кино , Кинотеатр
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