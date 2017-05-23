Кинотеатр "Атмос Синема" на восемь залов откроется в новом тюменском ТРЦ

ТРЦ "Тюмень Сити Молл"

Первый кинотеатр с технологией atmos откроется в ТРЦ "Тюмень Сити Молл" 25 мая. По заверению директора кинотеатра "Атмос Синема" Дмитрия Юрмана, цены в нем будут ниже, чем в других кинотеатрах города.

"Это яркий, необычный и современный кинотеатр с отличным качеством звука. Но не только звук будет радовать гостей кинотеатра, уникальные и комфортные кресла позволят окунуться в мир кино. Все мировые и российские новинки здесь будут показывать день в день с премьерой", — отметил он.

День рождения ТРЦ "Тюмень Сити Молл", расположенном в микрорайоне "Звездный городок", отметил 20 мая. Главными гостями стали "реальные пацаны" Вован и Колян вместе с певицей Бьянкой. По словам директора ООО "ИРИАН" Александра Гайдукова, на строительство торгового центра было потрачено 3,5 млрд рублей.

"70 процентов это деньги инвестора и 30 процентов заемных средств. Мы планируем окупить этот проект за девять лет", — отметил он.

На площади 81 тыс. кв. метров сейчас размещается более 160 магазинов, порядка 20 операторов фудкорта, кафе и ресторанов, батутно-веревочный парк европейского масштаба, "Ручной зоопарк", боулинг-центр на 12 дорожек, восьмизальный кинотеатр, игровая зона. В ТРЦ "Тюмень Сити Молл" создано более тысячи рабочих мест.

По мнению Сергея Гусева, важной составляющей успеха ТРЦ является транспортная схема города. "Автомобильные потоки посетителей и грузовых машин арендаторов не пересекаются. Жилые дома размещены так, чтобы пешеходный трафик не пересекался с автомобильным. Также нет проблем добраться до нашего торгово-развлекательного центра. С центральной частью нас связывают пять мостов, достраивается объездная дорога. Мы сделаем все, чтобы наши покупатели могли спокойно уехать отсюда после десяти вечера", — пообещал управляющий.

Руководитель направления аренды торговых центров компании Cushman&Wakefield Анна Манькова отметила, что это лучший проект в Тюмени. "Мы с нуля работали над ним, разрабатывали концепцию, проводили первичный анализ участка и сейчас ведем брокеридж ТРЦ. Большая и разноплановая развлекательная зона является пунктом притяжения для всех жителей города", — подчеркнула она.

"Мы будем улучшать и развивать наш центр. Каждый день мы работаем над тем, что бы посетителям здесь было уютно и комфортно. Еще много чего есть в планах, так что есть чем удивлять тюменцев", — подытожил Сергей Гусев.

По замечанию директора ООО "ИРИАН", проект "Звездный городок" реализован на 60 процентов и будет завершен к 2020 году.

"Мы позиционируем этот концепт как "северные ворота Тюмени". ТРЦ и микрорайон расположены на въезде в наш город", — говорит Гайдуков.