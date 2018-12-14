В Тюмени появится кинотеатр "КАРО", где фильмы можно смотреть в вип-залах по обычной цене

Новый мультиплекс сети "КАРО", одной из лидирующих и быстроразвивающихся сетей кинотеатров в России, открывается в Тюмени 20 декабря в ТРЦ "Колумб" (Московский тракт, 118).

Кинотеатр нового поколения "КАРО 6 Колумб" станет 32 по счету кинотеатром сети и первым в Тюмени. Мультиплекс будет вмещать 6 кинозалов, рассчитанных на 300 зрителей.

Уникальная особенность кинотеатра — все залы, оборудованные мягкими креслами-реклайнерами. Благодаря раскладывающемуся механизму и специальному дизайну посетители смогут с комфортом устроиться в креслах, а современная система пространственного звука JBL 5.1 позволит полностью погрузиться в атмосферу происходящего на большом экране. Стоимость билета на сеансы в кинозалы "КАРО 6 Колумб" будет составлять 100 рублей утром и около 200 руб вечером. Продажи на сеансы будут открыты в ближайшее время на сайте karofilm.ru.

Также в кинотеатре будут действовать специальные скидки для детей, студентов, многодетных семей и пенсионеров.

Покупка билетов и продукции кинобара в кинотеатре будет осуществляться в специальных терминалах, что позволит избежать очередей.

Первый в городе кинобар формата u-choose, помимо традиционных попкорна и колы, предложит гостям линейку товаров для детей и здорового питания.

Президент сети кинотеатров "КАРО" Ольга Зинякова:

Мы очень рады, что в Тюмени будет открыт "КАРО 6 Колумб" и жители этого города смогут оценить нашу концепцию кинотеатров нового поколения. Мы уверены, что по уровню комфорта кинотеатру не будет равных, при этом считаем, что кино должно оставаться доступным развлечением.

Сеть кинотеатров "КАРО", основанная в 1997 году, установила новые стандарты оформления кинозалов в России. На сегодня "КАРО" является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России. По итогам 2017 года "КАРО" была признана лучшей среди 18 киносетей из 37 стран международной конвенцией CineEurope. "КАРО" управляет 28 современными мегаплексами (232 зала) и 3 летними кинотеатрами. Мегаплексы "КАРО", расположенные в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде и Сургуте, ежегодно посещают почти 12 млн человек.