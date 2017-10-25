Фестиваль детского кино пройдет в кинотеатре "Атмос Синема"

13:00 25 октября 2017
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Третий российский фестиваль детского кино пройдет в кинотеатре "Атмос Синема" (ТРЦ "Тюмень Сити Молл") в осенние каникулы с 28 октября по 5 ноября. Только в эти дни кинотеатр будет работать с 9:00.

Детей и родителей приглашают на эксклюзивные показы "Нового Ералаша" и трогательного фильма о детской мечте Пашки Новикова "В небо за мечтой".

Посмотреть расписание и купить билеты можно на сайте кинотеатра "Атмос Синема".

Теги: Кинотеатр , фестиваль , школьники , кино , каникулы , дети
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