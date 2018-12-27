"КАРО 6 Колумб" стал первым в Тюмени кинотеатром, где фильмы можно смотреть в ВИП-залах по обычной цене

Новый мультиплекс сети "КАРО", одной из лидирующих и быстроразвивающихся сетей кинотеатров в России, открылся в Тюмени 20 декабря в ТЦ "Колумб".
Кинотеатр нового поколения "КАРО 6 Колумб" стал 32-м по счету кинотеатром сети и первым в Тюмени. Мультиплекс вмещает 6 кинозалов, рассчитанных на 300 зрителей.
Уникальная особенность кинотеатра — все залы оборудованы мягкими креслами-реклайнерами. Благодаря раскладывающемуся механизму и специальному дизайну посетители могут с комфортом устроиться в креслах, а современная система пространственного звука JBL 5.1 позволяет полностью погрузиться в атмосферу происходящего на большом экране.
Стоимость билета на сеансы в кинозалы "КАРО 6 Колумб" составляет 100 рублей утром и около 200 рублей вечером. Билеты можно приобрести на сайте karofilm.ru. в кинотеатре действуют специальные скидки для детей, студентов, многодетных семей и пенсионеров.
Покупка билетов и продукции кинобара в кинотеатре осуществляется в специальных терминалах, что позволяет избежать очередей.
Первый в городе кинобар формата u-choose, помимо традиционных попкорна и колы, предлагает гостям линейку товаров для детей и здорового питания.
Президент сети кинотеатров "КАРО" Ольга Зинякова:
Мы очень рады, что в Тюмени открылся "КАРО 6 Колумб" и жители этого города смогут оценить нашу концепцию кинотеатров нового поколения. Мы уверены, что по уровню комфорта кинотеатру не будет равных, при этом считаем, что кино должно оставаться доступным развлечением.
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