Тюменский тепличный холдинг запустит вторую очередь производства этой весной

Компания "ТюменьАгро" в деревне Нариманово при поддержке регионального правительства планирует весной запустить вторую очередь производства. Комбинат мощностью 13 тысяч тонн овощей в год будет продавать продукцию в Тюменской области и в Уральском регионе, сообщили в пресс-службе губернатора.

В строительство второй очереди предприниматель вложил 3,6 миллиарда рублей. Сегодня это самый крупный тепличный комплекс региона и занимает площадь в 17 гектаров.

По мнению главы области Владимира Якушева, расширение производства овощей закрытого грунта помогает "решать стратегические задачи по импортозамещению и полному обеспечению продовольствием, поставленные президентом нашей страны".

Предприятие выращивает томаты, огурцы защищенного грунта по технологии малообъёмной гидропоники с капельным поливом и постоянным досвечиванием. Это позволяет собирать урожай круглогодично и экономить на издержках.

В теплицах "ТюменьАгро" установлены автоматизированные системы управления микроклиматом, питанием и освещением. Продукция сортируется машинами и фасуется в различные виды упаковки для реализации оптом и в розницу.

По прогнозам экспертов, за 2017 году потребление овощей закрытого грунта в Уральском федеральном округе достигнет 172 тысяч тонн в год, а производство – 45,3 тыс. тонн. Доля "ТюменьАгро" в округе составит примерно 5,2% рынка.