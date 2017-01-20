Тюменский тепличный холдинг запустит вторую очередь производства этой весной

Компания "ТюменьАгро" в деревне Нариманово при поддержке регионального правительства планирует весной запустить вторую очередь производства. Комбинат мощностью 13 тысяч тонн овощей в год будет продавать продукцию в Тюменской области и в Уральском регионе, сообщили в пресс-службе губернатора.
В строительство второй очереди предприниматель вложил 3,6 миллиарда рублей. Сегодня это самый крупный тепличный комплекс региона и занимает площадь в 17 гектаров.
По мнению главы области Владимира Якушева, расширение производства овощей закрытого грунта помогает "решать стратегические задачи по импортозамещению и полному обеспечению продовольствием, поставленные президентом нашей страны".
Предприятие выращивает томаты, огурцы защищенного грунта по технологии малообъёмной гидропоники с капельным поливом и постоянным досвечиванием. Это позволяет собирать урожай круглогодично и экономить на издержках.
В теплицах "ТюменьАгро" установлены автоматизированные системы управления микроклиматом, питанием и освещением. Продукция сортируется машинами и фасуется в различные виды упаковки для реализации оптом и в розницу.
По прогнозам экспертов, за 2017 году потребление овощей закрытого грунта в Уральском федеральном округе достигнет 172 тысяч тонн в год, а производство – 45,3 тыс. тонн. Доля "ТюменьАгро" в округе составит примерно 5,2% рынка.
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