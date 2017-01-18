39 процентов тюменцев пожаловались на уменьшение зарплат

Сайт по поиску работы Зарплата.ру в ходе онлайн-анкетирования выяснил, что 12% тюменцев оценивают свои шансы на трудоустройство в первом квартале 2017 года как высокие. 36% уверены, что найти новую работу им будет нелегко, но вполне реально, 25% совсем не верят свои силы. Еще 27% опрошенных не планируют менять работу в ближайшее время.

Треть тюменцев в 2016 году нашли новое место работы, каждый десятый поменял работу дважды, а больше половины не меняли рабочее место. При этом на вопрос "Насколько уверенно вы чувствуете себя на текущем месте работы?" 66% горожан отвечают, что уверенно, 20% – скорее неуверенно, а 14% на рабочем месте чувствуют себя как не в своей тарелке.

Половина горожан отмечает: в ушедшем году их заработная плата осталась на прежнем уровне, 39% сетуют на уменьшение дохода и только 18% могут похвастаться повышением зарплаты.

"Среди тех, кто отметил рост зарплаты в прошлом году, у большинства прибавка составила от 10 до 30% от средней зарплаты. Серьезно увеличить годовой доход (на 50% и более) получилось у единиц опрошенных", – комментирует руководитель пресс-службы Зарплата.ру Ольга Павлюченко.