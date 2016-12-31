Переселенцам с Украины помогают получить образование и трудоустроиться

Более 420 миллионов рублей выделено из регионального бюджета на содействие гражданам в поиске подходящей работы и работодателям в подборе необходимых сотрудников за первые девять месяцев 2016 года. Средства выделены в рамках программы "Основные направления развития в области содействия занятости населения, трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений", пишет "Вслух.ру".

Свыше 9 миллионов рублей направили на проведение мероприятий в области активной политики по занятости населения. Это различные ярмарки вакансий и учебных мест, информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, профориентация и др. На временные рабочие места трудоустроено более 950 человек из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Устроились на работу более 120 человек, освободившихся из мест лишения свободы.

Более 11,5 миллионов рублей выделено на организацию временных рабочих мест для несовершеннолетних, 1 млн 595 тыс. рублей — на организацию общественных работ, где нашли рабочее место более 3 тыс. человек. За счет бюджета была обеспечена работа центров занятости населения, около 300 выпускников учебных заведений прошли стажировку. 230 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, прошли повышение квалификации и профессиональную подготовку.

Еще 27 миллионов рублей выделено на профессиональное обучение и дополнительное образование безработных, граждан Украины, вынужденно покинувших родной дом и прибывших в Тюменскую область, незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости и которые хотят работать. Всего за счет этих денег обучение прошли 1922 человека, в том числе переселенцы с Украины и пенсионеры.