Немцам будут доплачивать за потребление электричества

Любопытный подарок получили жители Германии: отрицательные цены на электроэнергию в дни рождественских каникул. Конечно, не на все дни, а только на некоторые или даже на часы, но тем не менее. Это стало возможным из-за наложения трех обстоятельств: теплой погоды (из-за чего потребляется меньше энергии), высокой долей энергии от ветряных электростанций и... собственно каникул, когда большинство заводов закрывается, и потому энергопотребление падает.

Как сообщает Bloomberg, 22 декабря цена контрактов на поставку электроэнергии через 3 дня составляла минус 10,95 евро за МВт/час.