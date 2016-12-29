Немцам будут доплачивать за потребление электричества

18:00 29 декабря 2016
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assets.bwbx.io
| Фото: assets.bwbx.io

Любопытный подарок получили жители Германии: отрицательные цены на электроэнергию в дни рождественских каникул. Конечно, не на все дни, а только на некоторые или даже на часы, но тем не менее. Это стало возможным из-за наложения трех обстоятельств: теплой погоды (из-за чего потребляется меньше энергии), высокой долей энергии от ветряных электростанций и... собственно каникул, когда большинство заводов закрывается, и потому энергопотребление падает. 

Как сообщает Bloomberg, 22 декабря цена контрактов на поставку электроэнергии через 3 дня составляла минус 10,95 евро за МВт/час. 

Теги: Германия , электроэнергия , цены
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