Тюменский агропром подводит итоги года

Выездное совещание с руководителями органов АПК муниципальных районов Тюменской области состоялось 16 декабря 2016 года в Ишимском районе. Представители агропрома познакомились с деятельностью местных сельхозпредприятий, подвели итоги года и обозначили основные задачи на будущее.

"Руководителям районных органов АПК необходимо активизировать работу по привлечению инвесторов в отрасль", - обозначил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

По словам руководителя, в регионе реализуются 15 инвестиционных проектов в сфере АПК на общую сумму 35 млрд рублей. Однако чтобы производство развивалось, необходимо продолжать активно работать, а не ждать, когда все произойдет само собой.

Один из примеров успешного сотрудничества власти и бизнеса - ишимский завод по глубокой переработке пшеницы АО "АминоСиб". Объем инвестиций в проект составил более 5 млрд рублей. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на 2017 год. На предприятии будут производить комбикорм, клейковину, спирт и - главное - до 30 тыс. тонн лизина.

Одна из основных задач в следующем году - усилить эффективность работы органов АПК на местах, уверен Чейметов. Муниципалитеты должны скрупулезно работать с каждым предприятием: руководители профильных отделов обязаны быть в курсе всех проблем сельхозтоваропроизводителей, организовывать работу по привлечению в отрасль инвесторов, способствовать увеличению ввода в оборот новых площадей для посева, решать вопросы по наращиванию производства молока и мяса.

Особое внимание районные власти должны обратить на тех, кто уже получил господдержку. Например, грантополучателям не разрешено продавать приобретенное на бюджетные средства имущество - муниципалитет обязан контролировать выполнение данного требования.

"Нужно периодически встречаться с фермерами и отслеживать реализацию каждого проекта", - пояснил руководитель департамента АПК.

Кроме того, Владимир Чейметов подчеркнул, что в муниципалитетах следует создавать все условия для развития малых форм хозяйствования, в том числе системно рассказывать о существующих программах поддержки.

"В следующем году мы должны добиться урожайности зерновых - 22 ц/га, картофеля - 230 ц/га, овощей – 370 ц/га и рапса -15 ц/га. Возможные площади посевов составляют 1 млн 100 тыс. га. Одна из задач муниципальных органов власти — в начале года проанализировать структуру посевных площадей в районах", - считает заместитель губернатора. Так, в ближайшее время будут составлены карты по каждому району, на них будет отражена актуальная информация об используемых и брошенных землях.

По словам директора департамента АПК Владимира Чейметова, аграриям региона в 2017 году предстоит проделать большую работу. Планы по заготовке зерна, овощей, молока и мяса увеличены. Поэтому уже с начала следующего года администрации районов должны проанализировать свои ресурсы и начать более активно работать с сельхозтоваропроизводителями.