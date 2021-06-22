В Тюмени открылась выставка об истории крапивного ткачества

Фото: ТМПО

В музейном комплексе им. Словцова в Тюмени с 15 июня до 4 сентября работает выставка "Крапивные истории", посвященная истории крапивного ткачества в Сибири. Вход свободный!

История крапивного ткачества в Сибири уходит своими корнями к традиционной культуре южных групп: ханты и манси. Способность изготовления крапивных тканей на горизонтальном ткацком станке отмечалась исследователями и путешественниками на севере Западной Сибири с начала XVIII века, а по археологическим материалам фиксируется с XIII–XIV веков. Это ремесло, имевшее огромное значение в культуре северных народов Сибири, было утрачено уже к концу XIX века в связи с появлением достаточного количества качественных тканей фабричного производства.

На выставке представлены уникальные предметы из структурного подразделения "Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник": рубахи из крапивного холста, детали ткацкого станка, приобретенные во время экспедиций 1910 и 1911 годов. Дополнят экспозицию предметы из фондов структурного подразделения "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова".

Музейный комплекс им. Словцова расположен по адресу: ул. Советская, 63. Выставку можно посетить каждый день, кроме понедельника, с 11:00 до 20:00. Возрастная категория 0+