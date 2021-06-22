Тюменцев ждет выставка на стыке керамики и поэзии

ТМПО

В музейном комплексе им. Словцова работает необычная выставка "В потоке", выполненная в стиле "ART-погружение". Посетителей ждёт волшебство на грани соединения разных видов искусства.

Доминанта выставки — керамическая композиция "Две реки" тюменской художницы Айгуль Тархановой — словно воплощение одушевлённой природы. А классические стихотворения-хокку Мацуо Басё и Тиё из Кага вплетены в поток ожившей водной стихии. "Находиться в потоке" — значит полностью включиться, "погрузиться", прочувствовать текущий момент. Это деятельное сосредоточение человека, находящегося "на одной волне" с миром. Выставка поможет посетителям музея достичь этого состояния.

Музейный комплекс им. Словцова работает по адресу: ул. Советская, 63. Выставка "В потоке" доступна для посещения ежедневно, кроме понедельника, до 3 октября 2021 года. Стоимость посещения - 50 рублей. При покупке билетов онлайн на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения стоимость составит 45 рублей. Возрастная категория 0+