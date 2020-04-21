Тюменцам предлагают совершить виртуальное путешествие по Тобольску

Фото: пресс-служба ТМПО

Тюменское музейно-просветительское объединение заботится о досуге горожан во время самоизоляции и предлагает массу вариантов времяпровождения. 20 апреля в группе в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, во время просмотра которого любой желающий может "Видеть движение времени".

VR-тур "Дальняя Государева вотчина" был снят этим летом. Впервые его презентовали зрителям в ноябре во время акции "Ночь искусств". И вот сейчас тюменцы, не выходя из дома, могут окунуться в атмосферу славного града Тобольска.

Историческое прошлое первой сибирской столицы доступно в режиме панорамного видео 360°. Во время просмотра можно двигать картинку на экране, смотреть на небо, разглядывать травинки, слушать ведущего и наблюдать за бытом людей в то время.

В съемках принимали участие артисты театра Сергей Скобелев, Евгений Пономарев, Константин Антипин, Сергей Грязнов, Николай Макаренко, Лиана Токарева и Антон Нестеренко.

Проходите по ссылке и изучайте историю родного края не с помощью скучных лекций, а максимально погружаясь в атмосферу.

Проект реализован в рамках регионального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура".