Тюменцы могут слушать уникальные лекции об искусстве бесплатно

Тюменское музейно-просветительское объединение продолжает реализовывать проект "Музей в каждый дом". Благодаря этому тюменцы могут познакомиться с искусством в режиме онлайн.
В группе в социальной сети "ВКонтакте" любой желающий может присоединиться к проекту и посмотреть новую лекцию "Цвет в искусствах XIX – XXI веков".
Цвет остаётся искусством эмоций. В средние века мировая культура достигла пика использования цвета. Технократическая культура до второй половины ХХ века воспринимала цвет как краску.
И только в 60-е годы колористика становится важнейшей частью выразительности. Наступила эпоха цвета – главного средства поэтики в архитектуре, дизайне, искусстве.
Лектором выступил Геннадий Вершинин - заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения, профессор кафедры средового дизайна ТГИК, академик Национальной академии дизайна.
Узнайте больше об искусстве, не выходя из дома! Возрастная категория 12+
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