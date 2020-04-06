Тюменцы могут слушать уникальные лекции об искусстве бесплатно

Фото: пресс-служба ТМПО

Тюменское музейно-просветительское объединение продолжает реализовывать проект "Музей в каждый дом". Благодаря этому тюменцы могут познакомиться с искусством в режиме онлайн.

В группе в социальной сети "ВКонтакте" любой желающий может присоединиться к проекту и посмотреть новую лекцию "Цвет в искусствах XIX – XXI веков".

Цвет остаётся искусством эмоций. В средние века мировая культура достигла пика использования цвета. Технократическая культура до второй половины ХХ века воспринимала цвет как краску.

И только в 60-е годы колористика становится важнейшей частью выразительности. Наступила эпоха цвета – главного средства поэтики в архитектуре, дизайне, искусстве.

Лектором выступил Геннадий Вершинин - заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения, профессор кафедры средового дизайна ТГИК, академик Национальной академии дизайна.

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