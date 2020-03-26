#Домавозможно… Обзор ТВ премьер на ближайшие дни

Фото предоставлено пресс-службой "Дом.ru"

У нас две хорошие новости: наступила весна и "Дом.ru" открыл доступ к премиум-каналам и 50 тысячам фильмов и сериалов. Это значит, что пришло время и появилась возможность заняться тем, чем вы давно планировали или, наоборот, попробовать что-то новое. Что интересного вас ждет в ближайшее время – в нашем сегодняшнем контент-обзоре. Итак, поехали!

Дома возможно переосмыслить историю вместе с Тарантино

Посмотреть премьеру девятого фильма Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде" (18+) можно уже 8 апреля на телеканале "Кинопремьера" (226 кнопка*). Золотой век Голливуда закончился, известный актёр (Леонардо Ди Каприо) и его дублер (Бред Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. Именно в это время в Лос-Анджелесе объявляется коммуна Чарльза Мэнсона. Тарантино познакомит нас со "своей версией" известных событий с присущим ему драматизмом и чувством юмора.

Дома возможно смотреть хорошее семейное кино

В апреле на канале "Кинопремьера" (226 кнопка) впервые на ТВ зрителей ждут сразу еще два эксклюзивных фильма – "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" (6+) и "Малефисента: Владычица тьмы" (6+). Первый - 14 апреля. В центре сюжета – история лучшего, по мнению FIFA, вратаря ХХ века. После поражения на Чемпионате мира в Чили ему придётся уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в стране, но и во всём мире — единственным вратарём за всю историю футбола, получившим Золотой мяч.

Второй – 15 апреля. Действие фэнтези происходит через несколько лет после того, как Малефисента наложила злые чары на принцессу Аврору. Повзрослевшая Аврора решает выйти замуж за принца, что порождает войну между волшебными существами и армией властной королевы Ингрид, матери принца. Темной чародейке предстоит не только защищать магический мир, но и открыть собственное призвание.

Дома возможно путешествовать по разным мирам

Самое время начинать смотреть сериалы. По вторникам на канале AMEDIA Premium (221 кнопка) зрителей ждет 3 сезон футуристического вестерна "Мир Дикого Запада" (18+). В этом году к актерскому составу добавились Аарон Пол, известный по сериалу "Во все тяжкие" (18+), и Венсан Кассель, который играет, конечно же, злодея, а сам сезон состоит из восьми эпизодов вместо привычных десяти.

На Sony TV HD (209 кнопка) с 23 марта показывают новый сезон "Чужестранки" (16+) о военной медсестре из 40-х годов XX века Клэр Рэндалл, которая во время прогулки у легендарных шотландских каменных кругов загадочно перемещается в 1743-й год. Девушка должна найти возможность выжить и вернуться обратно в будущее, где остался ее муж. Сериал основан на серии романов американской писательницы Дианы Гэблдон. Каждый сезон — это один роман.

Дома возможно встретить йети

26 апреля на ViP Premiere (224 кнопка) впервые на телеэкране мультфильм "Эверест" (6+). Школьница Лу обнаруживает в своём тайном убежище посреди шумного мегаполиса… настоящего йети! Как он попал туда - неизвестно, но одно ясно точно: он очень хочет вернуться к семье. Вместе с верными друзьями она решает во что бы то ни стало помочь дикому, но очень симпатичному (и совершенно точно волшебному!) зверю отыскать путь домой. В российский прокат мультфильм вышел в конце 2019 года.

С 30 марта на детском канале Nick Jr. (602 кнопка) стартует большая премьера "Подсказки Бульки для всех" (0+). Это обучающий мультсериал, который помогает малышам ознакомиться с окружающим миром в игровой форме. Главные герои – веселый мальчик Джош и любознательный щенок Булька - в каждой серии приглашают зрителей сыграть в увлекательную игру и помочь разгадать загадку.

Дома возможно самостоятельно готовиться к экзаменам

Подготовит к сдаче экзаменам, олимпиадам и другим школьным испытаниям старшеклассников первый тематический телеканал – ЕГЭ ТВ (33 кнопка). В его эфире учебные, художественные и документальные фильмы по предметам и произведениям, входящим в школьную программу, полезные рекомендации, например, как выбрать репетитора и цикл видеоуроков подготовки к ЕГЭ.

Дома возможно присоединиться к Дню Земли

22 апреля, в День Земли, в эфире National Geographic Wild HD (405 кнопка) и National Geographic HD (400 кнопка) 24-часовой марафон программ, посвященных животным, находящимся под угрозой вымирания: "Враждебная планета" (Горы), "Фото-ковчег", "Земля хищника: Львы", "По Окаванго", "Слоны пустыни Калахари", "Драконы Комодо", "Дикая природа России". Возрастное ограничение – 12+.

Дома возможно стать лучшей версией себя

Весна – самое лучшее время для преображений. А в то время, когда фитнес-клубы и спортивные центры закрыты на карантин, можно заниматься дома. Всего 15 минут в день, проведенные в компании с Антоном Перекиным (латина, хип-хоп, контемп, стрипдэнс, вок), подарят вам мощный поток энергии, сил и уверенности в себе. Если вам не хватало мотивации и положительных эмоций, то все, что вам нужно – это телеканал "ЖИВИ!" (кнопка 311), программа "Мистер Драйв" (12+) и 2 квадратных метра перед диваном.

Забыть про инъекции и дорогостоящие процедуры косметологов поможет авторский курс самомассажа "Скульптурное лицо" (12+) от Виктории Цепляевой. Она раскроет секреты омоложения и профессионального ухода в домашних условиях.

Чтобы весна стала поводом для изменений к лучшему, "Дом.ru" открывает новые возможности - доступ к образовательным, детским, досуговым, фильмовым каналам и подпискам до 30 апреля, а при покупке приставок Movix и Movix Pro – на 12 месяцев. Подключайте "Дом.ru" и пробуйте новые возможности дома. Еще больше новостей о новинках и премьера телепроката, акциях и бонусах – на сайте компании и в группе "ВКонтакте".

Приятного просмотра и отличного настроения!

*Здесь и далее указаны каналы в сети "Дом.ru" (АО "ЭР-Телеком Холдинг")