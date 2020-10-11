Тюменка расскажет о красоте улыбки в телепередаче на Первом канале

Фото из социальных сетей Елены Станиславской

Тюменка, обладательница титула "Мисс улыбка Вселенной-2019" Елена Станиславская станет участницей телепередачи "Жить здорово" с Еленой Малышевой на Первом канале. Она станет героиней программы, посвященной теме улыбки.

Ранее тюменка уже появлялась на федеральном телеканале: год назад Елена приняла участие в шоу Comedy Club в Баварихе. Её пригласили в качестве вип-гостя как победительницу конкурса "Улыбка Вселенной-2019". Участие в шоу привлекло много внимания, у Елены появились новые и интересные знакомства, в том числе и со многими звёздами.

"После участия в Comedy Club был шквал внимания и пиара: появилось много новых подписчиков, мне писали по 100 сообщений за час! Участие в известных телепередачах — это новые, интересные знакомства, возможность стать популярным и успешным, а также отличная основа для построения карьеры в шоу-бизнесе или на телевидении. Кроме этого, я до сих пор поддерживаю общение с вип-редактором шоу, и это тоже очень приятно", — вспоминает Елена Станиславская.

Напомним, титул "Мисс улыбка Вселенной-2019" — не единственный в копилке наград у девушки. Елена с 14 лет регулярно принимает участие в различных конкурсах красоты и таланта. В сентябре она завоевала титул "Вторая Краса Вселенной-2021" в международном фестивале красоты и таланта, пишет "Тюменская область сегодня".