ОРТ показало фильм про тюменский аропорт

Очередной фильм из цикла "Взлётная полоса. Аэропорты России" Общественное телевидение России посвятило аэропорту Рощино. В выпуске - история, развитие и реконструкция аэровокзала и аэродрома. Но не только.

Почти в получасовом видео много тех, кто обеспечивает комфорт и безопасность полетов. Сотрудники аэропорта рассказывают о своей работе, о городе и местных жителях, о достопримечательностях. Генеральный директор аэропорта Игорь Лужбин и

губернатор Тюменской области Александр Моор рассказали о реконструкции аэропорта и почему такая необходимость возникла.

Фильм можно посмотреть на сайте телеканала.