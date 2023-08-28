ОРТ показало фильм про тюменский аропорт

Очередной фильм из цикла "Взлётная полоса. Аэропорты России" Общественное телевидение России посвятило аэропорту Рощино. В выпуске - история, развитие и реконструкция аэровокзала и аэродрома. Но не только.
Почти в получасовом видео много тех, кто обеспечивает комфорт и безопасность полетов. Сотрудники аэропорта рассказывают о своей работе, о городе и местных жителях, о достопримечательностях. Генеральный директор аэропорта Игорь Лужбин и
губернатор Тюменской области Александр Моор рассказали о реконструкции аэропорта и почему такая необходимость возникла.
Фильм можно посмотреть на сайте телеканала.
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