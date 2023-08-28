ОРТ показало фильм про тюменский аропорт

10:00 28 августа 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Очередной фильм из цикла "Взлётная полоса. Аэропорты России" Общественное телевидение России посвятило аэропорту Рощино. В выпуске - история, развитие и реконструкция аэровокзала и аэродрома. Но не только.

Почти в получасовом видео много тех, кто обеспечивает комфорт и безопасность полетов. Сотрудники аэропорта рассказывают о своей работе, о городе и местных жителях, о достопримечательностях. Генеральный директор аэропорта Игорь Лужбин и

губернатор Тюменской области Александр Моор рассказали о реконструкции аэропорта и почему такая необходимость возникла.

Фильм можно посмотреть на сайте телеканала. 

Теги: Александр Моор , аэропорт , реконструкция , Рощино , телевидение
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2023