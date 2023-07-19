Сибинформбюро решило помочь ТюмГУ в подготовке тележурналистов

Фото из архива медиахолдинга «Сибинформбюро», https://t.me/dos_tyumen

Кафедра "Телевидения и медиапроизводства" медиахолдинга "Сибинформбюро" будет открыта в Институте социально-гуманитарных наук ТюмГУ. Такое решение было принято на заседании учёного совета вуза. Занятия начнутся уже 1 сентября, сообщает департамент общественных связей ТО.

Занятия будут вести журналисты, редакторы, режиссеры монтажа и операторы "Сибинформбюро", будущим студентам обещают много практической работы, поэтому большая часть обучения будет проходить на базе медиахолдинга.

"Для студентов ТюмГУ это возможность получить практические навыки работы в современных медиа. А в областном медиахолдинге заинтересованы в новых талантливых и подготовленных сотрудниках редакций", - отметил генеральный директор АНО "Сибинформбюро", председатель Тюменского отделения Союза журналистов России Павел Девайкин.

По словам Девайкина, обучение начнется с азбуки телерепортера – студенты будут разбираться c форматами видеоматериалов, думать над синопсисом и драматургией сюжетов, особое внимание будет уделено мастерству телевизионного интервью и первым навыкам работы ведущего.