Сибинформбюро решило помочь ТюмГУ в подготовке тележурналистов

Кафедра "Телевидения и медиапроизводства" медиахолдинга "Сибинформбюро" будет открыта в Институте социально-гуманитарных наук ТюмГУ. Такое решение было принято на заседании учёного совета вуза. Занятия начнутся уже 1 сентября, сообщает департамент общественных связей ТО.
Занятия будут вести журналисты, редакторы, режиссеры монтажа и операторы "Сибинформбюро", будущим студентам обещают много практической работы, поэтому большая часть обучения будет проходить на базе медиахолдинга.
"Для студентов ТюмГУ это возможность получить практические навыки работы в современных медиа. А в областном медиахолдинге заинтересованы в новых талантливых и подготовленных сотрудниках редакций", - отметил генеральный директор АНО "Сибинформбюро", председатель Тюменского отделения Союза журналистов России Павел Девайкин.
По словам Девайкина, обучение начнется с азбуки телерепортера – студенты будут разбираться c форматами видеоматериалов, думать над синопсисом и драматургией сюжетов, особое внимание будет уделено мастерству телевизионного интервью и первым навыкам работы ведущего.
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