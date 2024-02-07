Телекомпания "Регион-Тюмень" рассказала, где после блокировки на YouTube можно смотреть ее ролики

12:02 07 февраля 2024
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Канал телерадиокомпании "Регион-Тюмень" оказася в списке заблокированных каналов филиалов ВГТРК на видеохостинге YouTube, весь видеоматериал телерадиокомпании можно найти в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, Rutube, Дзен и "Смотрим".

"Причиной приостановки доступа к интернет-платформе в одностороннем порядке и безо всякого предупреждения явилась политическая позиция американского веб-ресурса. Эти действия противоречат информационной политике российских СМИ и освещению ими важнейших социально-политических событий в собственной стране", - прокомментировали блокировку в "Регион-Тюмень".

Теги: YouTube , телевидение
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