На что обратить внимание при выборе провайдера для подключения домашнего ТВ

Несмотря на окончательно оформившийся век Интернета, телевидение в России не сдает позиции. Каждый вечер у "голубых экранов" по-прежнему собираются миллионы россиян, а для старшего поколения ТВ и вовсе остается одним из самых частых и любимых вариантов досуга, а также приоритетным источником новостей.

Выбирая провайдера, помните, что есть несколько видов телевизионного цифрового вещания: эфирное, спутниковое, через Интернет и кабельное. По сути, выбор подключения зависит от пользователя: сколько он готов потратить денег, сколько хочет смотреть каналов, какое предпочтение отдает разрешению картинки.

Эфирное ТВ подкупает кажущейся дешевизной: достаточно купить ресивер, то есть совершить разовый вклад. Однако доступны будут лишь 20-30 государственных каналов. Также стоит помнить, что эфирные каналы транслируются от ближайших вышек, и для настройки сигнала нужно подключить антенну к специальному модулю, преобразующему сигнал. Если ближайшая телевышка находится далеко, сигнал можно не поймать или поймать сильно ограниченным.

Спутниковое ТВ предполагает покупку и установку специального недешевого оборудования. Для большего числа каналов потребуется платная подписка. При этом оборудование еще нужно куда-то установить, что сильно ограничивает жителей квартирных многоэтажек (за исключением владельцев верхних этажей) и больше подойдет для сельских районов. А в местности с высокой плотностью населения и развитой инфраструктурой приему сигнала могут препятствовать высотные дома, деревья и электромагнитные поля. С другой стороны, спутник позволяет смотреть иностранные каналы, а провайдеры, как правило, предлагают дешевые тарифы.

Интернет-ТВ (IPTV) дает немало плюсов: возможны любые разрешения видео, есть функции остановки и перемотки видео. Но в таком случае одновременно появляется и доступ Интернету, и подключение является платным. Также подобные услуги предоставляют далеко не все провайдеры, и в случае отключения Интернета пользователь останется и без ТВ.

Самым распространенным вариантом считается кабельное ТВ. При подключении у пользователя сразу появляется множество каналов в отличном разрешении. Установить такое вещание получится, если к дому или квартире подведен кабельный переход, что сегодня не является редкостью. Кабельное телевидение дает самый надежный сигнал и исключает нечеткую картинку или помехи.

Особенно хорошо подойдет кабельное ТВ владельцам современных телевизоров с широкой диагональю и высоким разрешением, ведь оно способно вещать в формате HD. Кабельные операторы способны давать картинку, которая будет подходить по разрешению даже к самому крутому Smart-TV. Эфирное же и спутниковое ТВ может показывать каналы высокого разрешения либо слишком растянуто, либо мелко.

В Тюмени услуги кабельного телевидения предоставляет "Русская компания". К услугам абонентов – более 200 каналов с фильмами, мультфильмами, сериалами, музыкой и познавательными телепередачами. Также в дополнение к ТВ можно подключить Интернет: пакетное предложение всегда выгоднее.

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