Почему тюменцам стоит подключать одновременно Интернет и ТВ

Многие абоненты отказываются от подключения телевидения, мотивируя это тем, что оно им не нужно, и ограничиваются одним Интернетом. Но на самом деле, наличие нескольких каналов в телевизоре с хорошим качеством сигнала принесет пользу. К тому же, тюменский провайдер "Русская компания" предлагает пакетные предложения "Интернет + ТВ" по доступной цене.

Особенно полезно делать выбор в пользу пакетных предложений семьям с детьми. Пользователи могут выбрать для них популярные детские телеканалы, в то время как сами работают за компьютером или смотрят что-то иное. Тем более, что предлагаемой "Русской компанией" выбор детских как познавательных, так и развлекательных каналов огромен.

Если вы используете компьютер для работы, просмотр любимых сериалов, фильмов или передач по ТВ поможет психологически переключаться на отдых и развлечения, что позитивно скажется на настроении и самочувствии.

Также для многих людей сбор перед телевизором по-прежнему является своеобразным объединяющим ритуалом и популярным досугом. И даже если сейчас вы не чувствуете такой потребности, не факт, что она не появится через несколько лет. Наконец, получение разных услуг от одного провайдера дает возможность существенно сэкономить на подключении и самих тарифах. А "Русская компания" регулярно предоставляет скидки и проводит акции для своих клиентов.

Комплект "Интернет + ТВ" от "Русской компании" включает в себя высокоскоростной Интернет до 250 Мбит/с (техническую возможность подключения тарифов свыше 100 Мбит/с требуется уточнить у менеджеров) и более 200 ТВ-каналов высокого качества и самой различной направленности (от детских и каналов с фильмами и сериалами до научных, музыкальных или каналов о путешествиях).

Доступна дистанционная оплата услуг. Всем пользователям гарантирована ежедневная и круглосуточная техническая поддержка. Выбрать свой пакет можно на сайте провайдера по ссылке. Стоимость пакетов составляет от 600 до 800 рублей в месяц. Подать заявку на подключение или смену тарифного плана можно по телефону 39-00-39.

ООО "Русская компания" обеспечивает Интернетом не только многоквартирные дома областной столицы, но и коттеджи в Тюменском районе. Провайдер успешно работает на рынке информационных технологий уже 25 лет и завоевал репутацию надежного партнера.