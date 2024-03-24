Тюменцам рассказали о нетикете

О правилах общения в сети рассказала тренер по этикету Анастасия Анохина.

Для начала – поставьте фотографию на аватар. Фото лучше использовать одинаковое для всех мессенджеров, чтобы вас можно было легко найти. Сфотографируйтесь на аватар в деловом костюме.

Обязательно представьтесь, если пишите человеку впервые, и укажите по какому вы вопросу. Излагайте мысли как можно проще. Несмотря на то, что мессенджеры – это неформальный канал связи, соблюдайте деловой стиль, не используйте стикеры и смайлы и капслок. Многие воспринимают последнее как крик.

Старайтесь сформулировать мысль в одно сообщение, не разбивайте на несколько. Большинство пользователей это раздражает. Если у вас есть вопрос, поприветствуйте собеседника и сразу задавайте. Не отправляйте аудио и видеосообщения. Это дурной тон. Они удобны для отправителя, но не для получателя. Ведь не всем и не всегда их комфортно прослушивать. К тому же, по голосовым не работает поиск, а также невозможно, к примеру, переслать только нужную часть сообщения.