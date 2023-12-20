Более 14 тысяч жителей малых и отдаленных сел Тюменской области за год получили доступ к качественной связи

В 2023 году "Ростелеком" по программе Минцифры РФ "Устранение цифрового неравенства" установил в малонаселенных и труднодоступных пунктах Тюменской области 59 базовых станций в деревнях и селах, где прежде не было устойчивого мобильного покрытия, благодаря этому более 14 тысяч человек получили доступ к беспроводному интернету и сотовой связи стандартов LTE/4G.

Итоги года и реализации программы УЦН 2.0 директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Владимир Барвинский и директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов подвели на совместной пресс-конференции.

Владимир Барвинский сообщил, что "Ростелеком" успешно завершил строительство 59 базовых станций по адресному плану 2023 года. Работы проведены в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Благодаря установке станций более 13 тысяч селян получили доступ к беспроводному интернету и сотовой связи стандартов LTE/4G и теперь могут работать и учиться в онлайн-формате, записываться к врачам, совершать покупки, оперативно просматривать ленту новостей и дистанционно получать государственные и муниципальные услуги. По его словам, в некоторых деревнях новая связь настолько востребована, что канал - в полку:

Работы проводили в тяжелых условиях, удаленных территория, тем не менее быстро качественно и в короткие сроки. То, что мы делаем, это большая польза для населения, которое хочет пользоваться современными услугами, как и городские жители, многим они стали доступны впервые. У нас есть населенные пункты в достаточно удаленных местах, там сейчас канал в полку (есть такое понятие связи), то есть полностью весь канал занят — люди получили доступ к качественным услугам и практически не отключаются: круглосуточно получают информацию, пользуются ею, учатся, общаются. Сейчас особенно это большой плюс.

За год специалисты компании проложили более 65 километров волоконно-оптических линий для подключения базовых станций к уже существующей инфраструктуре. Связь появилась в деревнях с населением от ста человек в Армизонском, Аромашевском, Бердюжском, Вагайском, Викуловском, Исетском, Ишимском, Нижнетавдинском, Тобольском, Тюменском, Уватском, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском и Ярковском районах, в Голышмановском и Заводоуковском городских округах.

По словам Владимира Барвинского, работа проделана колоссальная, в целом с 2021 года установлено 78 базовых станций, LTE, которые позволяют получить качественный интернет 4G. Порядка 17 тысяч человек могут пользоваться качественными услугами связи. Вышки подключены преимущественно к волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечивает передачу данных на высокой скорости и широкий радиус покрытия.

Станислав Логинов напомнил, что Минцифры России ежегодно проводит голосование за малочисленные населенные пункты, которые в приоритетном порядке будут подключать к интернету. В 2023 году 9,7 тысячи жителей Тюменской области проголосовали на портале Госуслуг за села и деревни, где, по их мнению, вышки связи должны появиться в первую очередь. Адресный план строительства на 2024 год также сформирован по итогам народного выбора. В 2024 году в регионе планируется установить еще 21 базовую станцию. Их строительство ведется в соответствии с нацпроектом “Цифровая экономика”. Всего до конца 2030 года качественной сотовой связью и высокоскоростным интернетом нужно обеспечить 498 населенных пунктов региона. Центром компетенций выступает Tele2 (входит в "Ростелеком") - компания согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку станций и поставляет оборудование для строительства.

Комментируя в целом обеспеченность жителей региона сотовой связью и интеренетом, Логинов отметил, что такими услугами сегодня охвачено 98,4% населения, причем в отличие от многих других регионов, где качественного интернета нет в селах с населением от тысячи человек, в Тюменской области этот вопрос уже решен для деревень с численностью от 250 жителей.

Подводя итоги, Барвинский и Логинов подчеркнули: чтобы проект по устранению цифрового неравенства в регионе развивался еще успешнее, жители все области должны проявить большую активность в голосовании. Проживающие в деревнях без интернета могут отправить в Минцифры письма с просьбой обеспечить им современную связь, остальные жители региона могут проголосовать на сайте госуслуг, выбрав деревни, где сами бывают в гостях у родственников или друзей, ездят в соседние леса за дикоросами или к речке на рыбалку.