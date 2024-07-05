В трех детских оздоровительных центрах под Тюменью появился устойчивый интернет

"Ростелеком" в Тюменской области обеспечил интернетом три детских центра: "Олимпийская Ребячка", "Остров детства" и "Ребячья республика". Для этого специалисты компании смонтировали 25 километров оптических магистралей, сообщили в компании.

"В прошлом году на площадке форума “Инфотех-2023” правительство Тюменской области и “Ростелекомом” подписали соглашение о совместном развитии в регионе информационной инфраструктуры, современных цифровых технологий и решений. Строительство оптических линий связи в детские учреждения – один из шагов в реализации этого соглашения", — отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.



"Мы полностью оснастили центры инфраструктурой связи: протянули оптику через лесной массив и построили распределительную сеть. Теперь сотрудники учреждений могут подключать любое оборудование для проведения мероприятий и творческих встреч, например, персональные компьютеры, проекторы и звуковые системы", — рассказал о выполненной работе директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Владимир Барвинский.

Для участников смены в "Ребячьей республике" эксперты провели "День цифры". Дети посетили мастер-класс по сварке оптоволокна, поиграли в ретро-игры на больших джойстиках, попробовали свои силы в ИТ-квизе и прослушали лекцию по цифровой безопасности. "За летний сезон у нас отдыхает более 4700 ребят. Педагоги используют интернет-ресурсы для разработки образовательных и развивающих программ. Поэтому знание основ кибергигиены важны и педагогической команде, и ребятам. Такие занятия представляют собой важный инструмент, способствующий установлению диалога с молодым поколением и пониманию его потребностей", — рассказала гендиректор АНО "Областной детский оздоровительно-образовательный центр “Ребячья республика” Лариса Шилова.