О безопасности детей в интернете рассказал эксперт

Оградить ребенка от интернета сегодня невозможно. Уже в начальных классах онлайн тесты и задания – неотъемлемая часть программы.

По данным "Лаборатории Касперского", одна из серьезных опасностей - онлайн-груминг.

"Действие злоумышленника направлено на то, чтобы войти в доверие к ребенку и получить от него фото, видео, частную переписку, личного и даже интимного содержания. После этого начинается шантаж с целью получить еще больше такой информации от ребенка.

Используются различные методы социальной инженерии, чтобы запугать ребенка, ввести его в заблуждение, - рассказал руководитель направления по детской онлайн-безопасности компании Андрей Сиденко. - Цель одна: либо получить еще больше такого контента, либо встретиться с ребенком в реальном мире. Исследуя эту проблему, мы выяснили, что 16% детей сталкивались с такой проблемой, но только 8% родителей знают о том, что их ребенку писали, угрожали незнакомые взрослые".

Как подчеркивает эксперт, главная проблем в том, что дети не все говорят своим родителям. Именно доверительные отношения – основная составляющая безопасности ребенка как в реальном мире, так и в виртуальном. Чтобы ребенок в любой момент мог прийти к маме, к папе и сказать, что с ним происходит, поделиться своими эмоциями, тем, что его волнует, сообщает АиФ-Тюмень.