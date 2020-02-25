Тюменцам предлагают насладиться живым звучанием виолончелей

Фото: пресс-служба ТМПО

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова приглашает любителей музыки на концерт группы виолончелей "Триумф", который состоится 1 марта в 18:00. Категория 12+.

Тюменское музейно-просветительское объединение предлагает провести воскресный вечер, 1 марта, в Музейном комплексе по адресу Советская, 63 и отрыть для себя прекрасную музыку в исполнении группы виолончелистов.

Участники группы "Триумф" являются артистами Тюменского филармонического оркестра.

В концерте примут участие: Армине Назарян, Анна Раменская, Эдуард Пузин, Ксения Гарифова, Алёна Зайцева, Михаил Молчанов. А также коллектив "Мока" (ударные): Михаил Топалиди и Александра Топалиди.

В программе - саундтреки к фильмам и эстрадные композиции в переложении для виолончели. Стоимость билета: 350 рублей. Узнать подробности можно по телефону: +7(3452) 45-35-90.