Тюменцам предлагают насладиться живым звучанием виолончелей

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова приглашает любителей музыки на концерт группы виолончелей "Триумф", который состоится 1 марта в 18:00. Категория 12+.
Тюменское музейно-просветительское объединение предлагает провести воскресный вечер, 1 марта, в Музейном комплексе по адресу Советская, 63 и отрыть для себя прекрасную музыку в исполнении группы виолончелистов.
Участники группы "Триумф" являются артистами Тюменского филармонического оркестра.
В концерте примут участие: Армине Назарян, Анна Раменская, Эдуард Пузин, Ксения Гарифова, Алёна Зайцева, Михаил Молчанов. А также коллектив "Мока" (ударные): Михаил Топалиди и Александра Топалиди.
В программе - саундтреки к фильмам и эстрадные композиции в переложении для виолончели. Стоимость билета: 350 рублей. Узнать подробности можно по телефону: +7(3452) 45-35-90.
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