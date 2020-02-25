Юбилейный концерт Гарика Сукачева станет настоящим подарком для тюменских поклонников рок-музыки

В год своего 60-летия Гарик Сукачёв в рамках грандиозного тура "GO!" выступит в Тюмени во Дворце спорта "Рубин" 27 марта.

Поклонников ждет настоящий подарок от легенды русского рока – юбилейный тур "GO!" зарядит зал неистовой энергией на крупнейшей площадке города.

Концерты рок-музыканта – это исключительное шоу, где всё продумано до мелочей. Настоящая свобода и анархия на сцене. Насыщенный эмоциональный трек-лист. Свет и звук, которые станут единым целым.

Дерзкого музыканта Гарика Сукачева знает вся страна, он искренне проживает на сцене каждую свою песню и вместе с музыкантами выкладывается на все 100%. Концерт главного московского рок-н-рольщика нельзя пропустить, его нужно увидеть собственными глазами.

Билеты без наценки можно приобрести на сайте.