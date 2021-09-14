Власти рассказали, как будут работать школы 17 сентября, когда откроются избирательные участки

В дни выборов образовательные организации Тюменской области будут работать в штатном режиме, сообщает региональный Оперштаб со ссылкой на заместителя губернатора, директора департамента образования и науки Алексея Райдера.

С целью разведения избирательного и учебного процессов в дни проведения избирательной кампании учебный процесс в образовательных организациях и учреждениях области будет организован следующим образом:

17 сентября ученики начальных классов в школах, в которых находятся избирательные участки, учатся в штатном режиме в соответствии со своим графиком работы и расписанием. Ученики 5-11 классов в рамках акции "На острие науки", посвященной Году науки и технологий, проводят учебную, исследовательскую, творческую работу в формате "вынесенных уроков". Остальные школы работают в соответствии со своим графиком и расписанием.

18-19 сентября 2021 года - неучебные дни. В рамках всероссийской акции "Вместе всей семьей" для детей и родителей 1-5 классов школ Тюмени и Тобольска пройдет марафон - фестиваль "Поющий город".