Тюменцы выступают на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе в Ноябрьске

В Ноябрьске (ЯНАО) с 4 по 9 ноября проводятся Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе. Участие принимают юноши и девушки до 19 лет, а также мужчины и женщины.
На турнир заявились команды из 11 регионов России: Алтайского края, Московской, Свердловской, Омской, Тюменской, Томской, Челябинской областей, ХМАО-Югры, ЯНАО, Удмуртии и Татарстана. Всего заявлено 176 спортсменов.
Честь Тюменской области на соревнованиях защищают шесть обучающихся Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд, спортсмены-инструкторы ЦПСР и ССК Полина Кипренко и Дмитрий Жуков, а также представитель ССК ДОСААФ России.
