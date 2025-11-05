Тюменцы выступают на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе в Ноябрьске

Фото: Яна Джус/«Ямал-Медиа»

В Ноябрьске (ЯНАО) с 4 по 9 ноября проводятся Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе. Участие принимают юноши и девушки до 19 лет, а также мужчины и женщины.

На турнир заявились команды из 11 регионов России: Алтайского края, Московской, Свердловской, Омской, Тюменской, Томской, Челябинской областей, ХМАО-Югры, ЯНАО, Удмуртии и Татарстана. Всего заявлено 176 спортсменов.

Честь Тюменской области на соревнованиях защищают шесть обучающихся Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд, спортсмены-инструкторы ЦПСР и ССК Полина Кипренко и Дмитрий Жуков, а также представитель ССК ДОСААФ России.