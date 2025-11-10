Две медали завоевали тюменцы на соревнованиях по пулевой стрельбе в Ноябрьске

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Ноябрьске с 4 по 9 ноября прошли Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе. За медали боролись юноши и девушки до 19 лет, а также мужчины и женщины.

На счету Тюменской области - два призовых места в упражнении ПП-60 (стрельба из пневматического пистолета, даётся 60 выстрелов): Алена Наместникова стала второй, Денис Шахмаев - третьим.

Всего в соревнованиях участвовали 176 спортсменов из 11 регионов России.