Две медали завоевали тюменцы на соревнованиях по пулевой стрельбе в Ноябрьске

В Ноябрьске с 4 по 9 ноября прошли Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе. За медали боролись юноши и девушки до 19 лет, а также мужчины и женщины.
На счету Тюменской области - два призовых места в упражнении ПП-60 (стрельба из пневматического пистолета, даётся 60 выстрелов): Алена Наместникова стала второй, Денис Шахмаев - третьим.
Всего в соревнованиях участвовали 176 спортсменов из 11 регионов России.
