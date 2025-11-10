Две медали завоевали тюменцы на соревнованиях по пулевой стрельбе в Ноябрьске

08:40 10 ноября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Ноябрьске с 4 по 9 ноября прошли Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе. За медали боролись юноши и девушки до 19 лет, а также мужчины и женщины.

На счету Тюменской области - два призовых места в упражнении ПП-60 (стрельба из пневматического пистолета, даётся 60 выстрелов): Алена Наместникова стала второй, Денис Шахмаев - третьим.

Всего в соревнованиях участвовали 176 спортсменов из 11 регионов России.

Теги: пулевая стрельба
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2025