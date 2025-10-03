Чемпионат и Первенство региона по конному троеборью завершились в Тюмени

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Тюмени с 29 сентября по 1 октября на конноспортивном комплексе "Ипподром" прошли Чемпионат и Первенство Тюменской области по конному спорту в дисциплине "троеборье".

Участие принимали представители Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд, КСК "Абсент", КСК "Триумф", КСК "Старт XXI век", КРТ "Тардис", Тюменской области, а также частные владельцы лошадей. Спортсмены ЦПСР и ССК заняли два призовых места в рамках чемпионата и три - в ходе первенства.

На Чемпионате второе место в программе CN90 среди участников 19 лет и старше заняли Дарья Каморник и мерин Спринт, а Марина Норкина и мерин Зэт стали третьими в программе CN100 среди всадников от 16 лет и старше.

В рамках Первенства Кира Курбатова и мерин Проспект стали лучшими в программе CN90 среди юношей и девушек 14-18 лет, Александра Килина и кобыла Эридана заняли первое место в программе CN100 в зачете юниоров от 16 до 21 года, а Арина Брагина и мерин Капор - третье в той же программе среди участников 14-18 лет.

Фотографии с соревнований можно посмотреть в альбоме во "ВКонтакте".