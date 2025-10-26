Тюменки выступят на всероссийских соревнованиях по выездке в Кременкуле

Всероссийские соревнования по выездке "Жемчужина Урала" пройдут в селе Кременкуль (Челябинская область) с 5 по 9 ноября.

Тюменскую область на соревнованиях представят обучающиеся Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Елизавета Григорьева, Варвара Гормонова, Ульяна Цаприченкова, Владислава Иокерс, Анастасия Шубина и Диана Сапкулова, а также тренер - наездник лошадей ЦПСР и ССК Марина Норкина.

Партнёрами девушек на соревнованиях выступят лошади Аванс-IV, Альманзор, Персей, Запас, Боб, Готика, Доль-де-Гран и Зэт. Сопровождает команду тренер-преподаватель ЦПСР и ССК Елена Зубенко.

Выездка – олимпийская дисциплина конного спорта. Её суть в том, чтобы лошадь свободно и легко подчинялась воле всадника при выполнении элементов различной сложности. Выездку нередко называют высшей школой верховой езды и даже балетом конного спорта.

Всадник должен продемонстрировать: способность лошади к правильным и производительным движениям на всех аллюрах в различном темпе, плавные и ритмичные переходы из одного аллюра в другой, правильную стойку, осаживание (движение назад), движения с боковым сгибанием и вырабатываемые специальной тренировкой сложные движения (пируэты, пассаж, пиаффе и другие).