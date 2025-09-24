Региональные соревнования по конному троеборью пройдут в Тюмени

09:40 24 сентября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

Первенство Тюменской области и Чемпионат Тюменской области по конному спорту в дисциплине "троеборье" пройдут с 29 сентября по 1 октября на базе конноспортивного комплекса "Ипподром".

Конный спорт (в особенности - троеборье) является одним из самых зрелищных и сложных видов спорта. Это уникальное сочетание физической выносливости, мастерства и взаимодействия между человеком и лошадью. Троеборье включает в себя три этапа (выездку, кросс и конкур), каждый из которых требует от спортсмена и лошади различных навыков и умений.

Теги: конный спорт
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2025