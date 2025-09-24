Региональные соревнования по конному троеборью пройдут в Тюмени

Первенство Тюменской области и Чемпионат Тюменской области по конному спорту в дисциплине "троеборье" пройдут с 29 сентября по 1 октября на базе конноспортивного комплекса "Ипподром".
Конный спорт (в особенности - троеборье) является одним из самых зрелищных и сложных видов спорта. Это уникальное сочетание физической выносливости, мастерства и взаимодействия между человеком и лошадью. Троеборье включает в себя три этапа (выездку, кросс и конкур), каждый из которых требует от спортсмена и лошади различных навыков и умений.
