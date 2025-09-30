В Тюмени ведут подготовку к реализации проекта "Вам со спортом по пути"

Фото из архива Луизы Носковой

В Тюмени ведется подготовка к реализации проекта "Вам со спортом по пути" – организаторы собирают волонтеров и готовят команду для выезда в образовательные учреждения в муниципалитетах, где будут проходить встречи известных спортсменов и представителей областных федераций по различным видам спорта со школьниками.

Напомним, в конце мая общественная организация "Спортивный совет Тюменской области", которую возглавляет олимпийская чемпионка, председатель комиссии по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Общественной палаты региона Луиза Носкова, стала победителем конкурса грантов губернатора Тюменской области 2025 года в направлении охраны здоровья граждан и пропаганды здорового образа жизни. Проект носит название "Вам со спортом по пути" и рассчитан на работу с детьми и подростками школьного возраста.

В рамках программы для школьников будут организованы встречи, патриотические акции у памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, спортивные викторины, мастер-классы, автограф-сессии и другие мероприятия.

"Цель нашего проекта – формирование у молодежи мотивации к достижениям и укреплению здоровья, а также сохранение памяти об истории спорта и спортсменах-ветеранах, которые воевали в годы Великой Отечественной войны", – подчеркнула председатель комиссии по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Общественной палаты региона Луиза Носкова.

Большое внимание реализации проекта "Вам со спортом по пути" уделяет Общественная палата Тюменской области. Итоговым событием программы станет фестиваль-семинар "Мы выбираем спорт", который пройдет в марте 2026 года на базе одного из областных оздоровительных центров.

"Это будет хорошая возможность для юных спортсменов из муниципалитетов проявить себя, принять участие в спортивных квестах, викторинах и обменяться опытом. Проведение фестиваля-семинара будет финальной точкой для того, чтобы после подведения итогов наши спортивные волонтеры продолжили транслировать в муниципалитетах здоровый образ жизни", – отметила Луиза Носкова.