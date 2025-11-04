Тюмень удивила россиян сушеными водорослями в школьном питании

Новость о том, что Тюмень потратит 4 миллиона рублей на 100 тысяч пачек чипсов нори (сушеные водоросли) разошлась 3 ноября по федеральным тг-каналам и интернет-СМИ. Однако для тюменцев, чьи дети питаются в школьных столовых, это вовсе и не новость. Нори действительно дают детям в качестве перекуса, причем с 2024 года.

Информация о том, что АО "Комбинат школьного питания "Центральный" закупает чипсы нори и другие продукты, опубликована, в частности, на сайте bicotender.ru. Помимо сушеных водорослей в списке также сухое мороженое (3,4 млн руб), взбитый замороженный десерт (около 8,8 млн руб), хлебобулочные изделия (54 млн руб), замороженная свинина (71 млн руб) и т.д.

"В 24-25 учебном году школьное меню разнообразили фруктово-ореховыми батончиками без сахара, новыми вкусами кисломолочных продуктов, ввели каши с сублимированной клубникой и яблоком, панкейки, школьники попробовали ванильный латте на основе цикория, чипсы нори, в меню появилась вяленая клюква и смесь из орехов! Отдельное внимание следует обратить на нечасто встречающуюся в стране вариативность комплексного питания и право выбора из двух комплексов по средством специального приложения для родителей и обучающихся. Таким образом учитываются как вкусовые предпочтения, так религиозные особенности. В 2023 году все школьники с особенностями питания охвачены лечебным меню (все виды заболеваний и аллергий)", - эту информацию можно найти в соцсетях КПШ.

И кстати про мармелад, который якобы неполезный. Из последних новостей КПШ следует, что скоро в школьных столовых Тюмени появится богатый витаминами C, D3, E, группы B и природными антиоксидантами мармелад со вкусом голубики, смородины и апельсина, изготовленный в Ханты-Мансийске по традиционным технологиям с соблюдением стандартов качества. Продукт сертифицирован и рекомендован детям в качестве дополнительного источника витаминов.

