В Увате активно развивается сфера телекоммуникаций

Уватский муниципальный округ вошел в топ-10 малых городов по индексу "IQ городов".

- При подсчете показателя было учтено активное голосование жителей округа за проведение в Осиннике и Уках мобильной связи стандарта 4G и высокоскоростного интернета, - говорит глава Уватского округа Вячеслав Елизаров. - Эти малые населенные пункты вошли в число победителей голосования, которое проводило Министерство цифрового развития РФ в рамках программы "Устранение цифрового неравенства 2.0". Округ у нас территориально большой и, соответственно, расстояние между селами и деревнями бывают в сотни километров. Бесперебойная связь - вопрос первостепенный.

Благодаря появившимся в этом году чатам в мессенджерах, общаться со службами ЖКХ.

С наступлением морозов особое внимание обращается на бесперебойную работу коммунальных служб, - сообщает пресс-служба администрации Уватского муниципального округа.

- Летом провели все профилактические работы на сетях, подготовили котельные. Установили несколько новых котлов, сделали обвязку. Конечно, от форс-мажорных ситуаций никто не застрахован, бригады у нас опытные и все работы проводят в соответствие с нормативами, - пояснил директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.