Номер СНИЛС под прицелом мошенников: как защитить свои данные

СНИЛС превратился в универсальный ключ доступа ко множеству государственных и финансовых услуг. Это делает его привлекательной мишенью для киберпреступников, разрабатывающих все более изощренные схемы обмана жителей страны.

По словам экспертов, утечка номера СНИЛС может произойти через множество каналов. Это и взломанные базы данных медицинских учреждений, образовательных организаций, работодателей. Отдельно стоит отметить фишинговые атаки, когда преступники под видом представителей госорганов, банков или Социального фонда России выманивают информацию у самих граждан, используя методы социальной инженерии и создавая искусственное чувство срочности.

Кому можно сообщать СНИЛС?

Круг тех, кто может законно запросить страховой номер, строго ограничен. К ним относятся:

• Работодатели – при оформлении трудовых отношений.

• Медицинские организации – в рамках предоставления услуг ОМС.

• Пенсионные органы – при назначении выплат.

• Налоговые инспекции – в процессе администрирования налоговых обязательств.

• Многофункциональные центры (МФЦ) – при оказании государственных услуг.

"Любое требование предоставить СНИЛС от неизвестных лиц по телефону, через мессенджеры или электронную почту должно немедленно вызывать обоснованные подозрения. Государственные структуры располагают собственными базами данных и не нуждаются в телефонных запросах через неофициальные каналы коммуникации", — предупреждает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Возьмут ли мошенники кредит по СНИЛС?

Вопреки распространенному заблуждению, оформить кредит исключительно по номеру СНИЛС технически невозможно. Финансовые организации строго идентифицируют клиентов, требуя паспорт, личное присутствие или биометрическую верификацию.

Однако, мошенники могут использовать СНИЛС в комплексе с другими похищенными данными (паспортными сведениями, номерами телефонов, сканами документов). Владея этой информацией, злоумышленники способны создавать поддельные учетные записи на портале госуслуг, получать дубликаты документов, оформлять микрозаймы в организациях с упрощенной проверкой, а также совершать мошенничества в сфере социальных выплат и налоговых вычетов, где СНИЛС выступает важным идентификатором.

Что делать, если сообщил СНИЛС мошенникам?

1. Обратитесь в полицию: Напишите заявление о возможном мошенничестве.

2. Смените пароли: Обновите пароли на портале госуслуг и активируйте двухфакторную аутентификацию.

3. Запросите информацию: Обратитесь в Социальный фонд России за выпиской о движениях по вашему индивидуальному лицевому счету.

4. Проверьте кредитную историю: Запросите в кредитных бюро информацию о действующих кредитах и займах.

5. Уведомите банки: Сообщите в свои банки о потенциальной угрозе компрометации персональных данных, - сообщает КП-Тюмень.