Местные производители поздравляют Тюмень с Днём города

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

В 2026 году областная столица отмечает 440-летие – важную дату для всего региона, его жителей, предприятий, трудовых коллективов и семей, которые связывают с Тюменью свою жизнь, работу и будущее. В их числе АО "Золотые луга", один из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири.

Для "Золотых лугов" Тюмень занимает особое место. Производственные площадки компании расположены в муниципальных округах Тюменской области, но именно областная столица остаётся одним из ключевых центров присутствия бренда. Сюда ежедневно поступает продукция предприятия – в крупные торговые сети, магазины у дома, социальные и коммерческие объекты. Для многих тюменских семей молочная продукция "Золотых лугов" давно стала частью повседневного выбора.

За узнаваемой упаковкой на полке стоит большая команда: производственные коллективы, технологи, специалисты по качеству, логисты, торговые партнёры. Работа компании объединяет территории региона и областную столицу – от производственных площадок до тюменских магазинов и семейных столов.

В 2027 году Молочный комбинат "Ситниковский", входящий в структуру компании, отметит 95-летний юбилей. Это одно из старейших предприятий региона, с которым связаны трудовые династии, развитие молочного производства и история местной переработки.

"Тюмень – это город, который умеет расти, объединять людей и сохранять уважение к своему прошлому. Для нашей компании большая честь быть частью этой истории. Наше предприятие работает и развивается в Тюменской области, а Тюмень стала для нас главным городом, где продукцию знают, выбирают и ждут. Мы благодарны тюменцам за доверие к местному производителю и от всей души поздравляем жителей с Днём города. Пусть Тюмень остаётся сильной, красивой, современной и по-настоящему родной для каждого", – отметила генеральный директор АО "Золотые луга" Евгения Чемеренко.

Связь компании с городом не ограничивается торговой полкой. "Золотые луга" регулярно участвуют в городской и региональной жизни: поддерживают спортивные и массовые мероприятия, представляют продукцию на продовольственных выставках, ярмарках местных производителей, семейных и общественных событиях.

В Тюмени бренд "Золотые луга" хорошо узнаваем и для многих ассоциируется с родным регионом. Покупатели выбирают молоко, кефир, ряженку, творог, сметану и другие продукты компании как часть привычной культуры питания.

В День города "Золотые луга" благодарят жителей Тюмени за внимание к местной продукции, интерес к региональным производителям и поддержку предприятий, которые работают рядом. Компания продолжит развивать производство, поддерживать качество и расширять присутствие в торговых сетях и магазинах города.

Тюмень – город энергии, труда и движения вперёд. Для "Золотых лугов" важно оставаться частью этого движения: работать для жителей, сохранять связь с регионом и вместе с тюменцами встречать новые городские даты.