Тюменцев приглашают принять участие в создании арт-объекта в стиле кармацкой росписи

28 июля в 17 часов на пешеходной улице Дзержинского пройдет мастер-шоу "Тюменская роспись в сердце города", приуроченное ко Дню города. Все желающие вместе с профессиональной художницей создадут декоративное панно в технике традиционной кармацкой росписи.

С 17:00 до 19:00 художница и мастер по тюменской росписи Инна Нестерова распишет панно в кармацком (тюменском) стиле. На холсте формата А1 с подготовленным заранее карандашным эскизом появятся элементы в технике свободной кистевой росписи: цветы, ягоды, бутоны, листья, фрукты.

С 17:30 до 18:45 прохожие смогут внести вклад в создание арт-объекта— расписать деревянный квадрат 10 на 10 см цветочным мотивом. Эти миниатюры станут рамкой вокруг основного панно.

"Кармацкая роспись — самобытное художественное явление не только Тюменской области, но и всего Урала и Сибири. Она сохранилась благодаря мастерам, которые передавали секреты из поколения в поколение. Мы решили провести такое событие ко Дню города, чтобы каждый мог не просто узнать о росписи, а попробовать ее сам", — поделилась Айгерим Уакпаева, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тюмени.

С 18:45 до 19:00 — художница доработает панно и прикрепит миниатюры. Также участники смогут сделать памятное фото и послушать рассказ об истории кармацкой росписи.

"Мечтаю, чтобы каждый тюменец знал: в Тюменском уезде жили красильщики-художники, которые ездили по всей Сибири и расписывали дома и утварь. Наша роспись особенная — живописная, с двухцветным приемом на кисти. Хочется, чтобы тюменцы могли отличить еt от росписей других регионов, чтобы появилось больше качественной сувенирной продукции с узнаваемой региональной символикой", — рассказала Инна Нестерова, мастер по тюменской росписи, директор музея истории крестьянского быта, - сообщает Мой-портал.ру.