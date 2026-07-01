Эксперты объяснили, как защитить смартфон от перегрева в летнюю жару

Наиболее частая причина перегрева смартфонов летом кроется в нарушении теплообмена. В жару корпус устройства поглощает тепло извне, что мешает естественному охлаждению.

Главными внутренними источниками нагрева остаются процессор и графический чип. Как отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин, во время выполнения интенсивных задач, таких как навигация, игры или работа с видео, процессору приходится работать на высоких частотах. Это сопровождается потреблением большого количества энергии и неизбежным выделением тепла, которое летом отвести гораздо сложнее.

Дополнительную нагрузку создает аккумулятор. Свою роль играет и яркий экран, а также активная передача данных. При слабом сигнале сети смартфон тратит больше энергии на поиск связи, что также провоцирует рост температуры.

Самая опасная и при этом распространенная ошибка - оставление телефона под прямыми солнечными лучами. По словам профессора Финансового университета при Правительстве РФ Сергея Толкачёва, даже если устройство выключено, солнце способно нагреть его поверхность до критических значений. Не менее опасно использовать смартфон во время зарядки в жарком месте, особенно для требовательных игр или просмотра видео высокого качества.

Эксперт также обращает внимание на то, что плотные чехлы из толстых материалов существенно ухудшают теплоотвод.

"Современные смартфоны имеют встроенные системы защиты, которые снижают производительность или отключают устройство при перегреве. Игнорирование этих предупреждений может закончиться серьезными поломками", — предупреждает Сергей Толкачёв.

Если телефон сигнализирует о перегреве, самый эффективный способ — перенести его в тень или прохладное помещение с кондиционером. Рекомендуется выключить гаджет или перевести его в режим энергосбережения, снизить яркость экрана, закрыть приложения в фоновом режиме и снять чехол. Также стоит отключить неиспользуемые модули GPS, Bluetooth и Wi-Fi, - сообщает АиФ-Тюмень.