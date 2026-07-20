Мэр Тобольска опубликовал фото горожан, устраивающих свалки у контейнерных площадок

Глава Тобольска Петр Вагин опубликовал фотографии из 3-го Менделеевского переулка, на которых зафиксированы кадры незаконного выброса мусора и предупредил горожан, что ни один случай не останется без правовой оценки.

"Нарушителей, складирующих отходы вне контейнерных площадок или устраивающих свалки в придорожных лесополосах, ждёт административная ответственность, а также возмещение расходов администрации города по ликвидации свалок. По данным эпизодам уже составлены протоколы, и направлены в комиссию. Обращаюсь к каждому жителю. Такие действия – это неуважение к родному городу, к соседям, ко всем, кто ежедневно делает Тобольск чище и уютнее", - подчеркнул Вагин.