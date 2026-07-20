Пруд Южный в Тюмени очистили от камыша и водорослей

В Тюмени от камыша и водорослей очистили пруд Южный, на акватории потрудилась "Амфибия" - специальная техника, способная работать на воде и суше, сообщили в департаменте городского хозяйства.

Машина оснащена уникальным режущим механизмом - жаткой, которая опускается ниже уровня воды на один метр. Это позволяет эффективно срезать стебли растений под водой, предотвращая их быстрый рост. После срезки "Амфибия" собирает растения, затем их вывозят на утилизацию.

В пруду убирают лишь часть водной растительности, это нужно для баланса и сохранения экосистемы. Так на Южном оставили два острова камыша, они необходимы обитателям водоёма: птицам и рыбам. Если зарастание не контролировать, пруд может превратиться в болото. Это приведёт к гибели рыбы и появлению неприятного запаха - отметил директор МКУ "ЛесПаркХоз" Сергей Нефёдов.

Всего в Тюмени 16 водных объектов, это пруды и обводные каналы. За ними ведётся круглогодичный уход: уборка наплавного мусора и контроль роста нежелательной растительности. В этом году "Амфибия" также очистит пруды: Ивовый, Школьный и Плехановский.